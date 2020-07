KNWU heeft concept wedstrijdkalender op papier vrijdag 3 juli 2020 om 14:31

De KNWU heeft een concept wedstrijdprogramma gepresenteerd voor het restant van 2020. Het NK wielrennen van 21, 22 en 23 augustus is daarop de eerste wedstrijd. Daarnaast staan vijf internationale wedstrijden op het programma, dat nog wel onder voorbehoud is.

Ondanks de recente versoepelingen is er weinig interesse van organisatoren om nog in juli koersen te organiseren. De meeste organisatoren wachten op goedkeuring van vergunningen en hopen in september of oktober op de kalender te verschijnen. De komende periode staan wel enkele ‘trainingswedstrijden’ gepland op clubparcoursen.

“Vanwege de aanstaande zomervakantie zetten we momenteel niet actief in op het zelf initiëren van nationale wedstrijden in de maanden juli en augustus”, schrijft de KNWU, dat ook merkt dat de nieuwe regelgeving rondom het ‘koersen in tijden van het coronavirus’ nog wennen is voor de leden en organisaties.

Slechts 100 deelnemers bij NK wielrennen

Aan de nationale kampioenschappen van eind augustus mogen slechts 100 renners van start gaan. Dat geldt voor de elite mannen, de elite vrouwen en voor de beloften mannen. In die categorie heeft de KNWU besloten om de 75 hoogst geklasseerde beloften van 2019 te selecteren, samen met de 25 beste junioren van vorig jaar.

“In de wetenschap dat iedere keuze voer voor discussie geeft, hebben we gemeend dat deze methode het meest rechtvaardig is en hebben wij begrip voor de teleurstelling die er ongetwijfeld is bij de renners die net buiten de boot vallen”, reageert de bond.

Meer kampioenschappen

Naast het NK op de weg (eind augustus) en het NK tijdrijden (7 oktober) voor de elite- en beloftencategorieën werkt de KNWU ook aan kampioenschappen voor andere leeftijdsgroepen en andere onderdelen, zoals mountainbiken, BMX en para-cycling. Lees daarvoor hier het persbericht.