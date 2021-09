KNWU en Johan Lammerts na bijna 20 jaar uit elkaar

Na een dienstverband van bijna twintig jaar (19 jaar en 9 maanden) heeft de KNWU in stilte afscheid genomen van Johan Lammerts. De Brabander was in het verleden onder andere technisch directeur en bondscoach van de mannen en vrouwen. Zijn laatste functie (Manager Sporttechnische Zaken) is komen te vervallen.

Als gevolg van een aangekondigde reorganisatie binnen de wielerbond heeft Lammerts in onderling overleg met de KNWU besloten te vertrekken. Wat ook meespeelde is dat er op een aantal domeinen, waaronder talentontwikkeling, een verschil van inzicht was ontstaan over het gevoerde beleid. Sinds 1 september is hij niet meer werkzaam voor de bond.

Ronde van Vlaanderen

Lammerts was voordat hij bij de KNWU aan de slag ging ruim tien jaar beroepsrenner. In 1982 debuteerde hij in het shirt van TI-Raleigh. De grootste overwinning op zijn palmares is de Ronde van Vlaanderen 1984. Een jaar later wist hij ook een ritzege in de Tour de France te behalen.

Zijn carrière bij de KNWU begon in 2002 als bondscoach van de beloften. In de jaren daarna vervulde hij diezelfde functie voor de vrouwen (2005-2016), veldrijders (2006-2016) en de mannen (2012-2016). Op 1 januari 2017 wisselden Lammerts en Thorwald Veneberg, toen nog technisch directeur, van functie. Veneberg (inmiddels directeur van de KNWU) werd bondscoach van de mannen, Lammerts nam de functie van technisch directeur over.

Reorganisatie

Sinds december 2018 is die baan samengevoegd met een aantal andere verantwoordelijkheden tot de functie Manager Sporttechnische Zaken. Door de reorganisatie binnen de KNWU komt deze functie nu weer te vervallen. Het takenpakket is in tweeën gesplitst en ondergebracht bij de nieuwe hoofdcoach Jan van Veen en teammanager Topsport Geeske van Wijk.

De inmiddels 60-jarige Lammerts hoopt in de wielrennerij actief te blijven. “Ik ben inmiddels zestig jaar en heb heel mijn leven in de wielersport gezeten. Ik zoek iets op het gebied van manager high performance, sportief directeur of trainer/ploegleider. Iets heel anders gaan doen, is een grote uitdaging, maar ook dat sluit ik niet uit.”