KNWU communiceert volgende week richtlijnen voor herstart nationale kalender donderdag 25 juni 2020 om 18:59

De KNWU komt volgende week met concrete richtlijnen en adviezen omtrent het opnieuw opstarten van de nationale wielerkalender. Dat laat de wielerbond weten op zijn website. Volgende week volgt er communicatie met consuls en organisatoren, zodat zij vergunningen kunnen aanvragen bij de desbetreffende veiligheidsregio.

Het nieuws dat er tijdens het sporten niet meer anderhalve meter afstand gehouden dient te worden, maakt het mogelijk om vanaf 1 juli weer wielerwedstrijden te organiseren. De KNWU was eerder uitgegaan van een herstart per 1 september en heeft nog het nodige werk te verzetten. “We passen onze huidige adviezen aan op de nieuwe versoepeling vanuit het kabinet en het algemene sportprotocol van NOC*NSF”, klinkt het. “Onze eerste prioriteit ligt bij het opstarten van nationale wedstrijden zoals klassiekers en criteriums. We verwachten dat de komende periode de clubwedstrijden voorloper zijn van de landelijke wedstrijden”, aldus de bond.

De bond ziet nog de nodige uitdagingen. “Om wedstrijden te kunnen organiseren in deze coronatijd zijn de regels en richtlijnen strenger dan voor deze crisis”, stelt men. Na de wedstrijd moet immers wel de anderhalve meter afstand worden gerespecteerd. “Dit heeft onder andere consequenties voor het garanderen van 1,5 meter afstand tussen juryleden zoals in de jurybus, huldigingsprotocollen, publiek bij de wedstrijden en vele andere zaken die nieuwe protocollen vragen.” De verwachting is dat bij evenementen met meer dan 250 toeschouwers de veiligheidsregio’s de verantwoordelijkheid van handhaven bij de organisatie van het evenement legt.