Knieblessure Steven Kruijswijk lijkt verleden tijd dinsdag 21 januari 2020 om 17:04

Steven Kruijswijk kampte de voorbije weken met een (lichte) knieblessure, maar de ronderenner van Jumbo-Visma is naar eigen zeggen volledig hersteld. Kruijswijk moest een kleine week geleden nog passen voor een gezamenlijk trainingskamp in Alicante.

Jumbo-Visma maakte zich toen echter geen zorgen over de 32-jarige Kruijswijk, aangezien de Nederlander alweer voorzichtig aan het trainen was. Nu laat de klimmer op Instagram weten dat hij is verlost van zijn knieperikelen, na de nodige zwemsessies en bezoekjes aan de fysiotherapeut.

De nummer drie van de voorbije Ronde van Frankrijk kon eerder al een tijdje niet voluit trainen na een zware valpartij in de Vuelta a España. Kruijswijk liep daarbij een vervelende knieblessure op. Het volgende trainingskamp van Kruijswijk begint over één maand op het Spaanse eiland Tenerife.

De Brabander begint zijn seizoen normaal gesproken pas in Parijs-Nice. In aanloop naar de Tour gaat hij twee keer op hoogtestage, maar zal hij ook meedoen aan het Critérium du Dauphiné. Kruijswijk trekt na de Ronde van Frankrijk als kopman naar de Vuelta.