Knieblessure houdt Wout Poels uit Parijs-Nice

Wout Poels zou normaal gezien zondag zijn seizoen voortzetten met Parijs-Nice, maar de klimmer van Bahrain Victorious ontbreekt op de startlijst. Na een ongelukkige val in de UAE Tour kreeg hij last van een knieblessure en besloot hij de Koers naar de zon over te slaan.

Het zou Poels’ tweede deelname worden aan Parijs-Nice. Bij zijn enige deelname in 2018 moest hij twee dagen voor het einde de strijd staken na een val. Hij stond op dat moment tweede in de strijd om het geel. 2021 was hij goed begonnen met de vierde plaats in de Tour de La Provence. Een goed klassement in de UAE Tour kon hij dan op de openingsdag al vergeten, nadat hij in de waaiers de slag had gemist. Zijn achtste plek op de Jebel Jais bewees wel dat het met de vorm goed zat.

In de slotetappe van de ronde door de Arabische Emiraten was de Nederlander echter betrokken bij de val, waarbij ook Adam Yates tegen de vlakte ging. Daarbij botste hij op de vangrail. “Het was niet heel hard, meer een beetje ongelukkig geland”, laat hij weten aan De Telegraaf. “Het leek allemaal reuze mee te vallen, totdat ik afgelopen week tijdens de training te veel last kreeg van die knie. Na overleg met de arts en de ploegleiding leek het ons een te groot risico om naar Parijs-Nice te gaan.”

Wanneer Poels terugkeert in het peloton, is nog niet bekend. “Het oorspronkelijke idee was om goed te presteren in Parijs-Nice, en daarna via een hoogtestage de aanloop te nemen naar de heuvelklassiekers. Of dat nu ook de bedoeling blijft, weet ik niet. Misschien is de Ronde van Catalonië wel een optie.”