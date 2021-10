Chris Froome: “Een vijfde Tourzege, dat is en blijft mijn doel”

Chris Froome is, meer dan twee jaar na zijn zware valpartij in het Critérium du Dauphiné, nog steeds een schim van de renner die hij ooit was. En toch blijft de inmiddels 36-jarige Froome geloven in die vijfde Tourzege. “Dat is wat mij drijft om er nog altijd 100% voor te gaan”, klinkt het in gesprek met Cyclingnews.

De Brit, die tegenwoordig uitkomt voor Israel Start-Up Nation, was in het verleden uitermate succesvol in het rondewerk. In het huidige peloton komt voorlopig niemand in de buurt van zijn vier Tourzeges en Froome was ook tweemaal de beste in de Vuelta a España en won in 2018 de Giro d’Italia. Na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019 zoekt hij echter vergeefs naar zijn beste benen. Ook in 2021 waren de resultaten allesbehalve hoopgevend.

En toch blijft Froome ambitieus, zeer ambitieus. “Na wat ik allemaal heb meegemaakt, is er geen garantie dat ik nog voor een vijfde keer de Tour kan winnen. Het is en blijft echter wel mijn doel. En of het nu in 2022, 2023 of 2024 is… Ik blijf er net zolang naar toewerken totdat blijkt dat het niet meer mogelijk is. Dat is wat mij elke dag op de fiets houdt. Zolang er nog sprake is van progressie, behoud ik het geloof en blijf ik ervoor werken.”

Perspectief

Froome ziet dus, ondanks de mindere resultaten, nog altijd perspectief. “Ik zit nog steeds in mijn revalidatieproces, maar nu ligt de focus op het herstellen van mijn conditie. Ik ben ook erg gemotiveerd gebleven door dingen te zien, die andere mensen niet zien gedurende mijn revalidatie. De tweede helft van het seizoen was veel leuker omdat ik me kon focussen op mijn terugkeer naar mijn oude niveau. Ik zie perspectief, ook al is er nog een lange weg te gaan.”

Froome droomt dus nog altijd van een vijfde Tourzege, maar zal dan wel moeten opboksen tegen sterke concurrenten, met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar als de nieuwe kroonprins. “Het is nu ook weer niet zo dat het niveau van de jonge jongens twintig procent hoger ligt. De oudere renners zijn er nog steeds”, doelt hij onder meer op Alejandro Valverde en Richie Porte. “Het is voor mij logisch om te denken dat, als ik kan terugkeren op mijn oude niveau, ik weer kan koersen tegen deze jongens.”