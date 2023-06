Klimmer Miguel Angel López wint massasprint in Ronde van Colombia

Miguel Angel López heeft na de proloog ook de eerste rit in lijn van de Ronde van Colombia gewonnen. Dat deed Superman op bijzondere wijze: als klimmer was hij iedereen te snel af in de massasprint. Johan Antonio Colon werd tweede, Nelson Andrés Soto derde.

De eerste etappe van de Ronde van Colombia startte en finishte in Yopal. De 197,3 kilometer lange rit bevatte in het eerste deel wat hellingen, maar de laatste honderd kilometer waren zo goed als vlak. In de laatste kilometer, die nog wel lichtjes opliep, bleek López over de snelste benen te beschikken. De 29-jarige renner van Medellín-EPM ging van heel ver aan, maar wist zijn inspanning vol te houden op de streep. Antonio Colon was te laat om hem te remonteren.

In het algemeen klassement heeft López nu een voorsprong van 27 seconden op de nummer twee, zijn ploeggenoot Fabio Duarte. De Vuelta a Colombia duurt nog tot en met 25 juni.

I've never thought I will see Superman Lopez win a race in a bunch sprint but it happened last night in the first stage of the prestigious Vuelta a Colombia. 🦸🇨🇴 Unless he crashes, he will win it by 10 minutes and half of the stages. #VueltaAColombiapic.twitter.com/Dfs4btiMBg

— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 18, 2023