Klimgenen! Driejarig zoontje Romain Bardet danst omhoog op de Puy de Dôme

Romain Bardet had zich de Touretappe naar de Puy de Dôme ongetwijfeld anders voorgesteld. De 32-jarige klimmer groeide op in de buurt van de beklimming en heeft een bijzondere band met de berg, maar moest al vroeg lossen bij de andere favorieten. Toch bracht een Bardet het publiek in vervoering op de flanken van de vulkaan. Voordat de profs langskwamen, beklom Romains driejarige zoon een deel van de Puy de Dôme namelijk op een minifietsje.

Op beelden die Romain Bardet deelde op Instagram, is te zien hoe Bardet junior, staand op de pedalen, omhoog rijdt. De kleine klimmer wordt daarbij luid aangemoedigd door het publiek.

Romain Bardet: “Geweldig om de Puy de Dôme in koers te beklimmen”

Bardet senior kende dus een mindere dag. De kopman van Team dsm-firmenich begon de dag als nummer acht van het algemeen klassement, maar staat nu tiende. Toch was het een bijzondere dag voor de Fransman. “Het was geweldig om zoveel steun te krijgen op mijn eigen grond en vooral om de Puy de Dôme in koers te beklimmen”, vertelt hij op de site van zijn ploeg.

“De jongens brachten me goed in positie aan de voet van de klim, maar daar was het tempo al hoog. Ik focuste me op mijn inspanning. Toen we op het steile stuk kwamen zonder fans, brak de groep. Het was een heel zware dag, maar ik heb mijn best gedaan. De favorieten waren het sterkst vandaag.”

Romain Bardet n'était pas le seul local de l'étape hier : son fils de 3 ans et demi a aussi été encouragé comme un coureur du Tour de France, face au Puy de Dôme. #TDF2023 📹 via l'Insta du papa pic.twitter.com/mEeODvh6sw — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 10, 2023