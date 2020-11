Kledingsponsor vindt excuses Chloé Dygert ‘niet voldoende’

Chloé Dygert, de wereldkampioene tijdrijden van Yorkshire (2019) kwam kort geleden in opspraak nadat ze enkele omstreden berichten op social media had geliket. Daarop bood ze haar excuses aan, maar voor Rapha, de kledingsponsor van haar nieuwe ploeg, was dat niet voldoende.

Vrijdag stuurde Rapha, de kledingsponsor van haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM, een verklaring rond. Het merk had het incident onderzocht en met Dygert gesproken, en kwam tot de conclusie dat de renster ‘zeer ernstige beoordelingsfouten’ had gemaakt. “Rapha verwerpt deze acties ten zeerste, omdat ze beledigend waren, verdeeldheid zaaiden en geen plaats hadden in de sport of de samenleving.”

Zeer ernstige beoordelingsfouten

“Sinds we op de hoogte waren van dit incident, namen we de tijd om helemaal uit te zoeken wat er is gebeurd. We hebben overlegd met de renster, Canyon-SRAM en andere partners om tot een weloverwogen reactie te komen. We vinden dat Chloé zeer ernstige beoordelingsfouten gemaakt heeft, die werden verergerd door excuses die niet voldoende waren”, schreef het kledingmerk in het statement.

“Maar we zijn ook van mening dat het vertrouwen in het vermogen van mensen om te veranderen de sleutel is tot oprechte verzoening. Na uitvoerig met haar te hebben gesproken, geloven we dat Chloé het vermogen en de wil heeft om te luisteren, te leren en te veranderen.” Rapha liet weten dat Canyon-SRAM al duidelijke stappen heeft genomen om met Dygert hieraan te gaan werken en zijn er gesprekken met een externe Diversity & Inclusion-consultant.

Ook schreef Rapha dat het Canyon-SRAM blijft steunen. “Canyon-SRAM heeft de afgelopen vijf jaar een belangrijke rol gespeeld bij het promoten van het vrouwenwielrennen. De voortzetting van dit werk mag niet op het spel worden gezet door de acties van één persoon. Dit incident was voor ons allemaal een gelegenheid om te leren en te begrijpen hoeveel meer we allemaal kunnen doen.”

Omstreden tweets

Op Twitter had Dygert een bericht geliket waarin staat dat ‘white privilege niet bestaat’. Dat deed ze ook bij berichten over American Football-speler Colin Kaepernick, die vooroploopt in de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten, en van president Donald Trump, die zich uitliet over toegang van transgenders in de daklozenopvang. Inmiddels heeft ze de betreffende berichten niet meer geliket en onlangs reageerde ze via haar eigen kanalen.

“Ik bied mijn excuses aan voor iedereen die zich aangevallen of geraakt voelt door mijn gedrag op social media”, schreef de Amerikaanse renster. “Wielrennen moet er zijn voor iedereen, ongeacht kleur, geslacht, sexualiteit of achtergrond. Net als Canyon-SRAM zet ik mij in voor het promoten van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid binnen het wielrennen en onze communities. Ik ben vastbesloten om te blijven leren en te groeien als sporter en als persoon.”