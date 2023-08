Kledingfabrikant Kalas is al snel na de WK-zege van Mathieu van der Poel aan de slag gegaan met het maken van de regenboogtrui. Op sociale media laat Kalas al een eerste glimp van het tenue zien. Mét zwarte broek deze keer.

Overigens kunnen we wel raden hoe Van der Poel er in de regenboogtrui zal uitzien: de Nederlander werd eind januari ook al wereldkampioen veldrijden. In koers heeft de Nederlander die regenboogtrui alleen nog niet laten zien.

