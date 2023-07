Klassementsdroom Pidcock spat uiteen: “Ik heb gewoon niet genoeg gegeten”

Tom Pidcock sprak voor de start van de Tour de France zijn ambitie uit om een goed klassement te rijden en stond er na goed twee weken nog altijd uitstekend voor, maar in de veertiende etappe naar Morzine vond de Brit zijn Waterloo. De renner van INEOS Grenadiers verloor aan de finish bijna negen minuten op ritwinnaar en ploegmaat Carlos Rodríguez.

Pidcock begon de belangrijke bergrit nog als de nummer acht in het klassement en mocht nog altijd dromen van een podiumplek in Parijs, maar het liep helemaal anders. De 23-jarige alleskunner was in de openingsfase al betrokken bij de massale valpartij, maar volgens Pidcock was dat niet de reden van zijn offday op weg naar Morzine. “Het is echt jammer. Ik was voor de start nog vol vertrouwen en droomde zelfs van een aanval op de Col de Joux Plane”, citeert Cycling Weekly Pidcock.

“Het was alleen de hele dag volle bak koers en ik had gewoon niet de benen. We moeten het nog evalueren, maar ik denk dat ik niet genoeg energie had. We finishten vrijdag pas laat en konden zo ook pas laat aan tafel. Ik heb gewoon niet genoeg gegeten”, aldus Pidcock. “Het was echt een lastige situatie.”

Pidcock moest al lossen op de voorlaatste klim van de dag, de Col de la Ramaz, en begon zo met achterstand aan de eerste steile flanken van de Col de Joux Plane. Dit bleek een breekpunt, want op de flanken van de Joux Plane verloor de Brit alleen maar meer tijd op de beste renners in koers. “Ik was helemaal gaar, gekookt. Ik besloot mijn radio uit te zetten. Pas toen ik bij de bus kwam, hoorde ik dat Carlos de etappe had gewonnen. Dat maakt de dag nog een beetje goed.”