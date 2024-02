dinsdag 20 februari 2024 om 15:31

Klaar voor de Omloop: Puck Pieterse pakt QOM op Coll de Rates

Puck Pieterse begint zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad al aan haar wegseizoen. De vraag is wat we mogen verwachten van de 21-jarige renster. Als we op haar laatste trainingsrit mogen afgaan, is Pieterse klaar om te schitteren.

De succesvolle veldrijdster en mountainbikester, die ook op de weg koerst voor Fenix-Deceuninck, vertoeft momenteel in de buurt van het Spaanse Dénia. Pieterse stoomt zich in de Spaanse zon klaar voor een korte maar krachtige wegcampagne, te beginnen met de Omloop Het Nieuwsblad van aankomende zaterdag.

Pieterse was vandaag met haar Fenix-Deceuninck-ploeggenotes Julie De Wilde, Evy Kuijpers, Marthe Truyen en Christina Schweinberger op pad in de buurt van Pedreguer en Orba. Dit voor een trainingsrit van ruim tachtig kilometer, met onderweg heel wat hoogtemeters. Pieterse heeft haar rit geüpload op de populaire trainingsapp Strava.

‘Queen of the Rates’

Zo reden de rensters van Fenix-Deceuninck de welbekende ’trainingsberg’ Coll de Rates (6,5 km aan 5,2%) omhoog en Pieterse liet op de flanken van deze klim zien dat het met de vorm wel goed zit. Ze bleek op drie verschillende segmenten van de klim goed voor een nieuw record bij de vrouwen. Ze wist zich zo te kronen tot QOM, Queen of the Mountain. Of zoals ze het zelf omschrijft: “Queen of the Rates.”

Over vier dagen zullen we weten of Pieterse ook in wedstrijdverband in staat is om potten te breken. Ze zal het in de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker moeten opnemen tegen een ijzersterk blok van SD Worx-ProTime – met onder meer Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en Demi Vollering – Marianne Vos, Silvia Persico en Katarzyna Niewiadoma.