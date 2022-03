Kjell Calström: “Programma Chris Froome aanpassen aan zijn vormpeil”

Het is nog niet bekend of Chris Froome komende zomer de Tour de France gaat rijden. Zijn ploeg Israel-Premier Tech heeft een voorlopig programma richting de Tour opgesteld voor de viervoudig eindwinnaar, maar dat staat niet vast. “We moeten zijn programma aanpassen aan zijn vormpeil en wat hij laat zien in wedstrijden en trainingen”, zegt algemeen manager Kjell Calström tegen VeloNews.

Froome maakte deze week zijn rentree in de wielerweek van Coppi e Bartali, na een absentie van bijna vijf maanden. In de eerste etappes heeft de Brit nog geen indruk kunnen maken. “We moeten bekijken hoe zijn situatie zich ontwikkelt. We hopen dat hij een hoger niveau kan bereiken dan vorig jaar en ik denk dat dat heel goed mogelijk is. We moeten hem alleen wat tijd geven. Als je denkt aan alles wat met hem gebeurd is de laatste jaren, dan weet je dat het een heel moeilijk traject is. Maar hij is weer op de weg terug, zelfs na een knieblessure die hem nog meer tijd heeft gekost.”

“Hij heeft een solide trainingsperiode achter de rug en we gaan zien hoe het gaat na Coppi e Bartali”, aldus Calström. Voorlopig staan er drie rittenkoersen op het programma van Froome in aanloop naar de Tour de France, maar de ploeg houdt een slag om de arm. “We moeten stap voor stap bekijken wat nodig is. We moeten geen precieze kalender maken, omdat het afhangt van andere dingen. We moeten zijn programma aanpassen aan zijn vormpeil en wat hij laat zien in wedstrijden en trainingen.”

Rust geven

Of Froome ooit nog terugkeert op het niveau van de groterondewinnaar die hij was, durft Carlström niet te zeggen. Maar aan de motivatie van Froome ligt het niet, vindt de Finse manager. “En ik denk dat fysiek wel mogelijk is, maar het is heel belangrijk om hem met rust te laten. Dan kan hij zich klaarstomen tijdens trainingen en dat ook laten zien in wedstrijden. Maar na de val en alle tegenslag is dat niet makkelijk, al denk ik dat hij de motor heeft om terug te komen.”

Over de Tour de France denkt men bij Israel-Premier Tech ook al na, maar een absolute kopman voor het klassement heeft het team niet. “We maken een plan zonder kopman, omdat we niet weten of Chris op dat moment terug in vorm is. Dat is onmogelijk om te voorspellen. Het is beter om Michael Woods en Jakob Fuglsang een vrije rol te geven en niet voor het klassement te laten gaan. We moeten op etappes jagen en misschien voor een nevenklassement gaan.”

Wedstrijdprogramma