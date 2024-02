Ties Wijntjes • donderdag 22 februari 2024 om 09:28 donderdag 22 februari 2024 om 09:28

Kittel hoopt op sprintsucces dsm-firmenich PostNL: “Fabio moet een boegbeeld zijn”

Interview Toen dsm-firmenich PostNL deze winter Fabio Jakobsen aantrok, was gelijk duidelijk dat ze zich vanaf dit seizoen weer willen gaan mengen om de grote prijzen in het sprintgeweld. Daarin heeft de Nederlandse ploeg een succesvolle historie, met Marcel Kittel jarenlang als sprintkopman. De Duitser kijkt met argusogen naar het nieuwe sprintproject van zijn voormalig werkgever: “Ik hoop dat ze iets kunnen creëren wat de geschiedenis van het team weer kan aanzwengelen”, vertelt Kittel in gesprek met WielerFlits.

Fabio Jakobsen als kopman en onder anderen Timo Roosen en Julius van den Berg ter ondersteuning in de sprinttrein; de versterkingen van dsm-firmenich PostNL waren niet de minsten. De ambitie was duidelijk. “We willen gewoon wedstrijden winnen”, stelde sportief directeur Rudi Kemna. Daarom sturen ze Jakobsen onder meer naar de Giro d’Italia én Tour de France.

In de Ronde van Oman leidde het nieuwe sprintproject niet direct tot succes, maar in de UAE Tour lijken ze de sprinttrein al iets beter op de rails te hebben, zo getuige een vierde plek van Jakobsen in de openingsetappe. Iemand die de nieuwe sprinttrein in het bijzonder volgt, is Marcel Kittel. Jarenlang was hij het boegbeeld van de ploeg, die toen nog als Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin door het leven ging.

In de hoogtijdagen golden Kittel en zijn sprinttrein als de te kloppen ploeg. De Duitser hoopt dat de formatie weer die richting op kan. “Ik hoop dat ze deze keer met een andere aanpak iets kunnen creëren wat de geschiedenis van het team weer kan aanzwengelen. Die andere aanpak zullen ze ongetwijfeld hebben, met Roy Curvers die veel invloed heeft op het team en met Fabio die zelf ook echt van invloed zal zijn op het sprintproject.”

Dat moet kunnen binnen de structuren waar de ploeg om bekend staat, maar er is volgens Kittel meer voor nodig. “Ze kijken op een manier naar renners waar ze hen een visie, structuur en een plan geven. Maar, je hebt in topsport ook iemand nodig die het uiteindelijk uit kan voeren en die invloed kan hebben op mensen. Fabio Jakobsen moet dus ook een boegbeeld zijn van die visie, voor de sprintploeg”, gaat Kittel verder.

“Dan heb je ook nog mensen nodig als Roy of John Degenkolb, die veel ervaring hebben uit onze periode. Met dat alles bij elkaar genomen, denk ik wel dat er een goede kans bestaat om iets moois te creëren.

Concurrentie genoeg

Tegelijkertijd ziet Kittel dat op dit moment andere sprinters de te kloppen mannen zijn. “Je moet ook eerlijk blijven en naar andere sprinters kijken. Jasper Philipsen zal super sterk zijn, Sam Welsford liet in Australië al mooie dingen zien”, gaat hij verder.

Daarbij onderstreept Kittel ook het belang van een goede leadout. “Ik denk dat Sam heel erg profiteert van Danny van Poppel. Hij is een jonge Michael Mørkøv, dat compliment krijgt hij vaker en dat is terecht. Een goede leadout maakt ook een goede sprinter en dat is iets wat ze ook moeten opbouwen bij DSM.”

Voorlopig ziet hij daarin genoeg concurrentie voor de Nederlandse ploeg. “Samen met Mathieu van der Poel, als we naar de Tour van afgelopen jaar kijken, is Danny van Poppel de beste lead-out. Zeker als je naar de pure sprinters kijkt, is een leadout van Danny eigenlijk wat je nodig hebt.”