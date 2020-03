Kirsten Wild: “Het plan was om in augustus met pensioen te gaan” dinsdag 24 maart 2020 om 18:34

Natuurlijk, Kirsten Wild begrijpt de beslissing van het IOC om de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen, maar de meervoudig wereldkampioene op de baan moet toch flink schakelen. “Ik ging er echt vanuit dat ik in augustus na de Spelen met pensioen zou gaan”, zo laat ze weten aan De Stentor.

De 37-jarige Wild werd dit jaar nog wereldkampioene op de scratch en in de koppelkoers en was klaar voor een succesvolle Olympische campagne in Tokio, maar dat feestje gaat nu niet door. “Ik moet het eerst laten bezinken en een plekje geven. Dit komt toch wel even binnen, voor sporters zijn de Olympische Spelen wel het doel waar we al jarenlang mee bezig zijn.”

De baan- en wegwielrenster begrijpt echter heel goed waarom de Spelen zijn uitgesteld. “Laat duidelijk zijn dat in deze crisis de gezondheid in de wereld het allerbelangrijkste is en dat ik absoluut achter de beslissing sta. Sport is nu ondergeschikt en bovendien is er geen sprake van fairplay”, doelt Wild op de grote verschillen in voorbereiding op een evenement als de Olympische Spelen.

Over toekomst: “Ik ga nog geen uitspraken doen”

“Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Het zal geen makkelijke beslissing zijn geweest voor Japan en het IOC.” De grote vraag is nu of Wild nog één jaar langer doorgaat om haar carrière alsnog af te sluiten op de Spelen. “Ik ga nu nog geen uitspraken doen over wel of niet doorgaan. Ik was er heel erg klaar voor en ben natuurlijk niet meer de jongste”, aldus Wild, die in oktober 38 wordt.

“Als je 23 bent, kun je makkelijker zeggen dat je er volgend jaar wel bij bent. Ik heb nog heel veel plezier in het fietsen, maar je moet de juiste mindset hebben om nog een jaar door te gaan. Ik ga er nu nog niets over zeggen.”