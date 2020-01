Kim Van de Steene kampt opnieuw met oververmoeidheid vrijdag 24 januari 2020 om 09:26

Het zit Kim Van de Steene niet mee. De veldrijdster van Tarteletto-Isorex kampt namelijk opnieuw met hevige vermoeidheid. “Ik verlangde na mijn eerdere burn-out te snel teveel van mijn lichaam”, aldus Van de Steene, die een punt zet achter haar veldritseizoen.

De 33-jarige Van de Steene kreeg in december 2018 voor het eerst last van vermoeidheidsverschijnselen, na een succesvolle periode met overwinningen in de Superprestige-veldrit van Boom en de Koppenbergcross. “Als je lichamelijk op bent, zak je mentaal ook heel diep”, zo vertelde ze begin vorig jaar aan Sporza.

Van de Steene kende een zeer moeilijke periode, waarin ze zelfs even aan zelfmoord dacht, maar de veldrijdster krabbelde weer op en maakte in september 2019 haar rentree in het veld. Ze won niet veel later zelfs de Kermiscross in Ardooie, maar sindsdien is Van de Steene tevergeefs op zoek naar haar beste vorm.

‘Het beestje’

Er is nu een verklaring gevonden voor haar mindere presteren. “Het beestje dat niet goed kan stilzitten was terug. Het is blijkbaar sterker dan het verstand om naar mijn lichaam te luisteren. Ik ben eigenlijk zonder goede basis weer wedstrijden gaan rijden. Het ging aanvankelijk nog best goed, maar het gevoel werd steeds minder.”

“De batterijen zijn weer zo goed als op. Ik dacht dat ik naar mijn lichaam luisterde, maar ik zie nu in dat het niet goed was. Ik begon nog harder te trainen, tot dat echt niet meer ging en ik alleen nog maar wedstrijden reed. Als je van een boerderij komt, heb je geleerd om te blijven doorgaan. Ziek of niet, oververmoeid of koorts.”

Van de Steene zal nu verplicht moeten rusten. “Ik moet nu wel veel slapen, maar ik zal af en toe ook een beetje bewegen om positief te blijven. Het is moeilijk om te aanvaarden, maar ik probeer door te vechten. Ik wil niet weer mentale problemen krijgen. Het is nu tijd om de batterijen weer op te laden”, zo besluit ze.