Kies de cover voor het najaarsnummer van RIDE Magazine

De eerste optie is van de hand van de Belgische topfotograaf Kristof Ramon. De foto toont Jasper Stuyven van Trek-Segafredo op de rug terwijl hij op de kasseistrook van Carrefour de l’Arbre rijdt.

De tweede foto is gemaakt door Pauline Ballet, een van de huisfotografen van ASO. Een schitterende weergave van het peloton dat in het kenmerkende Noord-Franse landschap een van de kasseistroken bedwingt.

De derde plaat komt uit het archief van fotopersbureau Cor Vos en toont een renner van Lotto Soudal tijdens de verkenning van het Bos van Wallers.

De vierde foto is van Joris Knapen en laat ons Wout van Aert zien, die zich in de door pech gekenmerkte editie van 2019 een weg door het publiek baant.

