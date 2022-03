Kevin Vermaerke vervangt Nils Eekhoff in Gent-Wevelgem

Team DSM heeft Kevin Vermaerke opgeroepen als vervanger voor Nils Eekhoff in Gent-Wevelgem. De Nederlander liep bij een val in Parijs-Nice een hersenschudding op en is nog niet voldoende fit om terug te keren in het peloton.

Eekhoff gaf in de voorbije dagen een update over zijn herstel. “Het zijn zware tijden. Ik ben hard gevallen in de tweede etappe van Parijs-Nice, waardoor ik een hersenschudding heb opgelopen. Op dit moment duurt het herstel langer dan ik had gehoopt. Ik moet meer geduld hebben, omdat ik nog steeds klachten heb bij hoge intensiteit. Het is pijnlijk om te moeten kijken naar alle mooie wedstrijden die ik zelf moet missen. Maar ik zal terugkomen.”

De Amerikaanse klimmer Kevin Vermaerke is aangewezen als zijn vervanger in de ploeg, waarvan ook Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Cees Bol, John Degenkolb, Leon Heinschke en Niklas Märkl deel uitmaken. Ploegleider Phil West wil het liefst in de finale meerdere troeven kunnen uitspelen. “Eens we bij en over de eerste passage van de Kemmelberg zijn, moeten we klaar zijn om all-in te gaan tot de laatste passage.”

Selectie Team DSM voor Gent-Wevelgem (27 maart)

Nikias Arndt

Cees Bol

John Degenkolb

Søren Kragh Andersen

Leon Heinschke

Niklas Märkl

Kevin Vermaerke