Nils Eekhoff langer uit roulatie door hersenschudding: “Geduld hebben”

Nils Eekhoff lijkt een groot deel van het klassieke voorjaar te moeten missen. De 24-jarige Nederlander, die bij Team DSM een belangrijke rol had in de voorjaarsploeg, staat door een hersenschudding langs de kant. En voorlopig keert hij niet terug. “Ik moet meer geduld hebben”, vertelt hij.

“Het zijn zware tijden”, schrijft Eekhoff op sociale media. “Ik ben hard gevallen in de tweede etappe van Parijs-Nice, waardoor ik een hersenschudding heb opgelopen. Op dit moment duurt het herstel langer dan ik had gehoopt. Ik moet meer geduld hebben, omdat ik nog steeds klachten heb bij hoge intensiteit.”

Onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan nog op zijn voorlopige programma, maar het is dus hoogst onzeker of Eekhoff die gaat kunnen rijden. “Het is pijnlijk om te moeten kijken naar alle mooie wedstrijden die ik zelf moet missen. Maar ik zal terugkomen”, houdt hij de moed erin.

Eekhoff heeft dit seizoen nog maar drie wedstrijddagen achter zijn naam staan. De Omloop Het Nieuwsblad moest hij missen na een, achteraf gebleken, vals-positieve coronatest. Een dag later mocht hij wel starten in Kuurne-Brussel-Kuurne en werd hij zestiende. Parijs-Nice opende hij met een veertiende plek, maar op de tweede dag ging hij dus hard onderuit.

