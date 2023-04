Kévin Vauquelin voorlopig langs de kant met heupklachten

Voorjaarsrevelatie Kévin Vauquelin stond als een van de schaduwfavorieten op de lijst voor de Ronde van Romandië, maar daar is niet veel van terecht gekomen. De 22-jarige Fransman moest in de tweede etappe opgeven. Zijn ploeg Arkéa-Samsic geeft nu een medische update.

“Sinds de proloog heeft Vauquelin last van pijn in zijn linkerheup. De pijn vereist enkele dagen rust en fysiotherapie, denken we. De medische staf zal over een week de situatie opnieuw evalueren, afhankelijk van de pijn dan.”

Vauquelin won dit jaar al de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Tour du Jura en enkele dagen geleden kondigde zijn ploeg nog aan dat Vauquelin in de Vuelta zal debuteren als kopman.

“We achten Kévin in staat om meteen zijn stempel op de Vuelta te drukken en dat hij zich kan. meten met de besten. Het doel is om hem tijdens deze Vuelta de kans te geven om zich te ontwikkelen als kopman”, aldus de ploegleiding eerder deze week.