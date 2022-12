Kévin Vauquelin en Matis Louvel verlengen contract bij Arkéa-Samsic: “Vanzelfsprekend”

Kévin Vauquelin en Matis Louvel hebben hun contract verlengd bij Arkéa-Samsic. De twee renners rijden beiden sinds 2020 voor de Franse ploeg. Vauquelin blijft tot eind 2025 bij Arkéa-Samsic, Louvel zijn nieuw contract loopt dan weer eind 2024 af.

“Het is voor mij een voor de hand liggende keuze om bij deze ploeg te blijven”, vertelt de 23-jarige Louvel op de ploegsite van Arkéa-Samsic. “Het is een team waar de persoonlijke relaties heel sterk zijn, er is een echt “familieleven” tussen de renners en het personeel. In zo’n omgeving gedij ik goed. Daarnaast ben ik ook niet vergeten dat Emmanuel Hubert (algemeen directeur van de ploeg, red.) me enkele jaren terug het vertrouwen gaf.”

Louvel is het type renner dat zich focust op de eendagskoersen, in tegenstelling tot Vauquelin, die zich voornamelijk toelegt op rittenkoersen. “Ik ben nog maar 21 jaar oud en ben een neo-prof. Daardoor rijd ik nog niet veel grote wedstrijden achter elkaar. Jaar na jaar zal ik echter mijn wedstrijdprogramma blijven uitbreiden”, aldus Vauquelin, die in september nog knap tweede werd in de Ronde van Luxemburg. “De druk die me binnen de ploeg wordt opgelegd, is goed. Het zorgt ervoor dat ik progressie blijf maken.”

‘Carrièreplan ligt klaar’

Hubert, algemeen directeur van Arkéa-Samsic, heeft veel lof over zijn twee poulains. “Ze behoren tot de jonge Franse coureurs die hun stempel hebben gedrukt op het seizoen in 2022. Hun contract verlengen, was vanzelfsprekend. (…) We hebben een carrièreplan liggen voor Kevin en Matis. Op die manier kunnen ze zich efficiënt en rustig ontwikkelen.”