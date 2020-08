Kevin Rivera mist seizoenshervatting door coronarestricties zaterdag 8 augustus 2020 om 13:56

Kevin Rivera had normaal gesproken zijn eerste wedstrijd sinds de coronabreak al gereden. Maar in plaats daarvan is de Androni-renner nog altijd in zijn thuisland Costa Rica. Daardoor komt ook zijn voorbereiding op de Giro d’Italia in de knel.

Om naar Spanje of Italië te reizen om te koersen, heeft Rivera, door de restricties als gevolg van het coronavirus, een profcontract nodig dat zijn toegang tot het Europese continent rechtvaardigt, meldt Radio Colombia. Zo konden de voetbalsters Noelia Bermúdez en Stephannie Blanco zich al bij hun club Deportivo La Coruña voegen. Maar omdat de boekhouding van Rivera’s werkgever is gevestigd in Ierland, ligt dat naar verluidt lastig als gevolg van de Brexit.

Volgens zijn coach Piero Ravaglia is Rivera de wanhoop nabij. Hij wijst erop dat de Colombianen wel naar Europa konden afreizen omdat hun land een pact had gesloten met Spanje en Ecuador haar atleten een diplomatiek paspoort gaf om deel te nemen aan wedstrijden. De coach houdt vol dat het Costa Ricaanse ministerie van Sport geen contact met hen opnam, maar minister Hernán Solano beweert anders. Die stelt dat zulke oplossingen wettelijk niet mogelijk zijn.

Intussen werd voor Rivera al zes keer een vlucht geannuleerd. “Het grootste gedeelte van het seizoen is al begonnen. Stel dat Kevin volgende week aankomt, dan miste hij al de Ronde van Lombardije, de Gran Piemonte en Strade Bianche. Dat zijn koersen in voorbereiding op de Giro d’Italia. Zonder die wedstrijden kan hij moeilijk naar de Giro”, aldus Ravaglia. “We hadden al in Europa moeten zijn om een contract voor volgend jaar te bespreken met een grote profploeg, maar dat gaat nu niet lukken. Dat kan invloed hebben op zijn toekomst.