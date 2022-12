Kevin Kuhn ziet hard werk beloond worden: “Dit was een perfecte wedstrijd voor mij”

Kevin Kuhn kon zijn geluk niet op na de Wereldbeker Val di Sole. De Zwitser behaalde in de Italiaanse cross zijn eerste podiumplaats in een wereldbekerwedstrijd. “Dit betekent alles voor me”, aldus Kuhn in het flashinterview na afloop

“Ik heb hier heel lang voor gewerkt. Het was hard werken, maar dit was een perfecte wedstrijd voor mij. Ik ben heel blij”, vervolgde de crosser van Tormans Cyclo Cross, die vorige week nog centraal stond in de rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ van WielerFlits.

In Val di Sole hoefde Kuhn enkel Niels Vandeputte en winnaar Michael Vanthourenhout voor zich dulden, waardoor hij derde werd. Even leek er zelfs nog meer in te zitten. “Ik dichtte het gat naar de tweede plek in de laatste ronde, maar ik had problemen met mijn ketting. Toen werd ik wat nerveus, want Laurens (Sweeck, red.) kwam snel terug van achteruit.”

De cross in Val di Sole werd, net als vorig jaar, verreden op een ondergrond van sneeuw en ijs. Is Kuhn een specialist in dergelijke veldritten? “Dat weet ik niet. Ik heb niet veel sneeuwcrossen gedaan. Maar de laatste Zwitser die op een podium stond in een wereldbekerwedstrijd, deed dat ook in de sneeuw, denk ik. Dat is al wat jaartjes geleden, ik ben de volgende. En ik ben er heel blij mee.”