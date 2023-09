zondag 24 september 2023 om 17:32

Kevin Kuhn en Hélène Clauzel zegevieren in Radcross Illnau

Kevin Kuhn en Hélène Clauzel hebben zondag de Radcross Illnau gewonnen. De Zwitserse cross is een van de eerste in het Europese veldritseizoen. De grote namen stonden er nog niet aan de start, zij komen begin oktober in Beringen pas in actie.

De cross bij de vrouwen werd met een best ruime voorsprong gewonnen door Clauzel, die haar landgenote Evita Muzic achter haar wist te houden. De derde plaats was weggelegd voor de Italiaanse Francesca Baroni, die al meer dan een halve minuut moest toegeven op Clauzel. Laatstgenoemde reed overigens haar eerste cross van het seizoen. Jinse Peeters was de beste Belgische op plaats tien.

Bij de mannen was het Kevin Kuhn die aan het langste eind trok. Kuhn, die net zoals Clauzel zijn eerste cross van het seizoen reed, kroop samen met twee landgenoten op het podium in eigen land. Timon Rüegg en Finn Treudler eindigden namelijk als tweede en derde.

De eerste Belg was Kenay De Moyer, de renner van Pauwels Sauzen Bingoal eindigde als elfde. Corné van Kessel, de enige Nederlander in Illnau, finishte als negentiende.