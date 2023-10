vrijdag 20 oktober 2023 om 14:04

Kevin Inkelaar blijft voorlopig verbonden aan TDT-Unibet: “Toekomst bekijken we later”

Kevin Inkelaar blijft voorlopig verbonden aan TDT-Unibet. De Nederlander kwam afgelopen seizoen niet in actie voor TDT-Unibet door een zware operatie. Inkelaar laat op sociale media weten dat hij de komende maanden in ieder geval bij de ploeg blijft.

“Jullie weten dat ik nog aan het terugkomen ben na een zware operatie. Dat gaat heel lekker. Ik heb lang genoeg noodgedwongen stil moeten zitten, dus de komende maanden pak ik door. Dat doe ik onder de vleugels van TDT-Unibet. Op een later moment in mijn revalidatie kijk ik samen met de ploeg naar mijn toekomst en nemen we gezamenlijk een besluit”, vertelt Inkelaar.

“Er is maar één ding waar ik me nu op focus: sterker terugkomen dan ooit! Bedankt voor al jullie berichten. Het is fijn om zoveel support te krijgen.”