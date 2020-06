Jens Keukeleire raakte besmet met coronavirus: “Vermoeidheid en koorts” donderdag 4 juni 2020 om 19:06

Jens Keukeleire voelt zich inmiddels weer een stuk beter, maar de renner van EF Pro Cycling kampte de voorbije periode met vermoeidheidsverschijnselen en koorts. De Belg raakte namelijk besmet met het coronavirus. “Mijn hart baarde me wel zorgen”, aldus Keukeleire, die geen last lijkt te hebben van blijvende fysieke schade.

Keukeleire kijkt samen met Sporza terug op een bewogen periode. “Ik heb mij een paar weken geleden laten testen en ik heb het virus gehad. Ik weet ook min of meer wanneer ik het heb opgelopen. Ik ben twee à drie weken na het openingsweekend ziek geworden. De lockdown was toen ongeveer begonnen”, zo vertelt de 31-jarige coureur.

Keukeleire had last van koorts en vermoeidheidsverschijnselen. “Maar voor de rest had ik geen coronasymptomen zoals geur- of smaakverlies. Het virus heeft me echter wel goed te pakken gehad. Ik heb toch vrij lang koorts gehad en voelde heel lang dat er iets in mijn lichaam zat dat niet normaal was. Ik heb het een tijd rustig aan gedaan.”

“Ik voel dat alles weer normaal is”

De oud-renner van Cofidis, Orica-GreenEDGE en Lotto Soudal liet zijn bloed twee weken geleden opnieuw controleren. “Ik testte positief op antistoffen. Ik moest verder verplicht extra testen laten uitvoeren voor mijn hart en longen. Die resultaten waren goed”, aldus Keukeleire, die zich wel zorgen heeft gemaakt over zijn toekomst.

“Mijn hart baarde me zorgen. We zien bij heel wat coronapatiënten dat hun hart is aangetast. Veel renners moesten de voorbije jaren al stoppen wegens hartproblemen. Daar wil je niet te veel aan denken.” De rappe man kijkt nu weer vooruit naar de herstart van de competitie. “Ik voel nu sinds een drietal weken dat alles weer normaal is. Mijn lichaam reageert weer normaal op de prikkels die ik geef.”