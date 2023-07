Jens Keukeleire houdt opties open voor 2024: “Ben er nog niet uit of dit mijn laatste jaar is”

Jens Keukeleire is einde contract bij EF Education-EasyPost en over zijn toekomst is nog weinig bekend. Zelf weet de 34-jarige coureur uit Brugge ook niet wat hij volgend jaar gaat doen, al lopen de gesprekken over een nieuw contract wel. “Ik probeer mij er niet te druk om te maken”, vertelt hij aan WielerFlits.

“We zijn daar nog mee bezig”, geeft Keukeleire aan vanuit de Ronde van Polen. “Ik heb het geluk gehad dat ik in de eerste jaren van mijn carrière in mei of juni al zekerheid had voor het jaar erop. De laatste paar keer is dat nog niet het geval geweest, maar we zijn daar nog mee bezig. Ik probeer mij er niet te druk om te maken.”

Op zijn leeftijd moet de voormalig winnaar van een Vuelta-etappe ook langzaam aan het einde van zijn carrière beginnen denken, weet Keukeleire. “Sowieso was ik mij er vorig jaar van bewust dat dit mijn laatste jaar kon zijn, maar ik ben er nog niet helemaal uit”, zegt hij. “We zijn er nog mee bezig.”

Dit voorjaar reed Keukeleire een groot deel van de kasseienkoersen, waarna alleen nog de Ronde van Noorwegen en het BK volgden. “Ik heb een klein beetje rust genomen na het Belgisch kampioenschap en nu een goed trainingsblok achter de rug”, aldus de Vlaming, die tussendoor ook nog wat MTB-wedstrijden reed. “Dat was plezier. Een beetje onverwachts zat ik een paar keer niet in de selectie, en het mountainbiken was een mooie afwisseling om toch wat ritme te behouden.”