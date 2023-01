Kelland O’Brien bezorgt Jayco AlUla goud op Australisch criteriumkampioenschap

Jayco AlUla is goed aan het jaar begonnen. Op de Australische criteriumkampioenschappen in Ballarat won het WorldTeam met Kelland O’Brien en Amber Pate goud bij de mannen en de vrouwen.

Een kleine kopgroep bleef op het 1,1 kilometer lange circuit uit handen van het peloton. Jayco AlUla had daarin een overtal, met Callum Scotson, Kelland O’Brien en sprinter Blake Quick. Door goed kopwerk van Scotson hielden zij het peloton, met daarin Caleb Ewan, achter zich.

Het draaide in de kopgroep uit op een sprint, waarin O’Brien de kop nam en de sprint leek aan te trekken voor Quick. Die bleef echter achter zijn ploeggenoot en kwam als tweede over de finish, waardoor Jayco AlUla een heus een-tweetje behaalde bij de mannen.

“Ik kan het niet geloven”, was de eerste reactie van O’Brien na het behalen van de criteriumtitel, traditioneel de opening van de week van nationale kampioenschappen in Australië. “Vooral Scotson reed een heel goede race. We wilden de wedstrijd zwaar maken en wisten dat we met Blake een sterke sprinter mee hadden. Ik had niet verwacht hier te winnen, maar vond nog wat in mijn benen…”

Amber Pate wint bij de vrouwen

Niet alleen bij de mannen was er een een-tweetje voor Jayco AlUla. Bij de vrouwen ging de winst naar Amber Pate, die in Ballarat haar debuut maakte voor het Australische Women’s WorldTour-team. Zij kwam solo over de finish. In het aanstormende peloton werd haar ploeggenote Alexandra Manly tweede. Het brons was voor Matilda Field.