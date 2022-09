Kelderman zakt twee plekken in klassement: “Maar ik blijf vechten”

Wilco Kelderman was zaterdag niet in staat om de beste klassementsrenners te volgen op de steile flanken van de Sierra de la Pandera, maar kon alsnog de schade beperken en staat nog altijd achtste in het algemeen klassement.

Kelderman zakt zo wel twee plekken in de stand, maar doet nog altijd mee voor een goede eindklassering in Madrid. Na afloop keek hij op de website van zijn werkgever BORA-hansgrohe terug op een lastige bergrit. “Het was onze intentie om mee te zitten in de vroege ontsnapping. Daar slaagde Sergio (Higuita, red.) aanvankelijk ook in, maar zijn groep werd teruggepakt. Daarna schakelden we over naar een ander plan.”

“Het plan was om met mij een goede uitslag op die slotklim te rijden. Mijn ploeggenoten deden – zoals altijd – weer geweldig werk om me in een goede positie te brengen aan de voet van de slotklim.” Kelderman kon echter niet mee op het moment dat Primož Roglič begon te versnellen met nog goed vier kilometer te gaan.

“Ik probeerde op mijn eigen tempo te volgen”, schetst Kelderman. “Ik weet dat ik momenteel niet over de beste benen beschik, maar ik blijf vechten. Er komen nog heel wat etappes aan”, is de Nederlander nog altijd optimistisch over zijn kansen. Kelderman volgt in het klassement nu op 6m56s van leider Remco Evenepoel. Vandaag staat een zware bergetappe naar Sierra Nevada op het programma.