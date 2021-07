Kelderman stijgt naar zesde plaats: “Ik had niet echt een goede dag”

Voor Wilco Kelderman was het een kwestie van overleven in de finale van de vijftiende etappe naar Andorra la Vella. De Nederlander deed dit echter met verve en de renner van BORA-hansgrohe stijgt zelfs een plaatsje in het algemeen klassement. “Ik was bang voor de finale”, klinkt het in gesprek met de NOS.

Kelderman moest op de laatste klim van de dag, de Col de Beixalis, alle zeilen bijzetten om zijn concurrenten voor het algemeen klassement te volgen. “Het was vandaag een hete dag, al was het op zich nog wel te doen. Het was aanvankelijk echt superwarm, maar daarna hadden we tegenwind. Daar heb je dan wel profijt van.”

“Ik had vandaag alleen niet echt een goede dag. Ik was daarom wat bang voor de finale, maar gelukkig zat ik nog goed van voren. Ik had ook het geluk dat ze gingen pokeren. Uiteindelijk ben ik de dag goed doorgekomen en ik wist op eigen tempo weer aan te sluiten. Pogačar versnelde nog richting de finish en toen moest ik natuurlijk wel mee.”

Kelderman kijkt ook alweer vooruit naar de komende etappes. “Ik hoop volgende week, als het wat kouder weer is, weer wat beter te zijn. Ik hoop dan ook weer mee te doen in de strijd. Het is nu vooral een kwestie van schade beperken. Ik ben echter wel tevreden met hoe het gaat en ik moet nu gewoon lekker zo verder gaan. Er kan nog zoveel gebeuren. De nummer twee staat nog altijd maar een minuut voor.”