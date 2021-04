Kelderman klimt twee plekken: “In zulke ritten valt het werk van de ploeg op”

Wilco Kelderman heeft in de Ronde van Romandië goede zaken gedaan. In de derde etappe wist de 30-jarige kopman van BORA-hansgrohe zich in slecht weer te handhaven in de eerste groep en steeg in het klassement van de negende naar de zevende plek.

“Zeggen dat het een verschrikkelijke dag was zou een understatement zijn, maar juist in zulke zware etappes valt het werk van de ploeg op”, liet Kelderman naderhand weten. “Ben Zwiehoff, Jordi Meeus en ‘Burgi’ (Marcus Burghardt, red.) leverden uitstekend werk door de koers onder controle te houden en de vlucht van de dag terug te pakken. Tegelijk werd ik in deze verraderlijke omstandigheden en op de gladde wegen beschermd. Ik kwam met de uitgedunde eerste groep over de streep en ga me nu op de koninginnenrit van morgen concentreren.”

BORA-hansgrohe wilde eigenlijk met Peter Sagan voor een tweede etappezege gaan, alleen hield de aanval van Marc Soler in de finale stand tot aan de streep. “Ik moet mijn ploeggenoten voor hun werk bedanken”, zei Sagan. “Ze hebben een sterke inspanning geleverd om de ontsnapping terug te halen en de aanvallen te beantwoorden. Helaas was het niet mogelijk om Soler in te rekenen toen hij op de laatste klim wegreed, dus de etappezege ging aan ons voorbij vandaag. Ik voel me beter en ik merk dat mijn vorm verbetert, zelfs onder zulke omstandigheden als deze.”