Kelderman klimt naar vijfde plek in Catalonië: “Goede etappe voor ons”

Wilco Kelderman is in de Ronde van Catalonië naar de vijfde plaats in het klassement geklommen, nadat hij in de bergetappe naar Vallter 2000 als veertiende over de streep kwam. “Ik denk dat het een goede dag was”, liet hij via zijn ploeg BORA-hansgrohe weten.

“Dit is mijn eerste wedstrijd en ik ben tevreden met de benen en het gevoel”, meldde Kelderman. “De ploeg heeft tot aan de laatste klim goed gewerkt en ik werd in een goede positie afgezet. Het was een snelle beklimming met vrij veel aanvallen en versnellingen in de laatste tien kilometer. Zelf probeerde ik op vier kilometer te demarreren, maar ik heb nog altijd niet mijn piekvermogen bereikt door een tekort aan wedstrijden. Toch denk ik dat dit een goede etappe voor ons was.”

De Nederlander, die in Catalonië voor het eerst dit seizoen in actie komt, kwam een halve minuut eerder dan zijn ploegmakker Lennard Kämna over de aankomst. De Duitser zakte drie plaatsen en staat nu dertiende. “De jongens hebben Wilco en mij de hele dag erg goed ondersteund. In de finale zat iedereen op de limiet en de benen waren de beslissende factor. In de laatste kilometers kwam ik wat in de problemen, maar al met al ben ik vrij tevreden”, aldus Kämna.