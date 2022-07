Wilco Kelderman gaat voor goed klassement in Vuelta: “Het loopt weer lekker”

Zondag zetten de renners in Parijs een punt achter de 109e editie van de Tour de France, maar de dit jaar afwezige Wilco Kelderman is al volop bezig met de Vuelta a España. De Nederlander van BORA-hansgrohe gaat in de Spaanse ronde voor een goed klassement. “Ik voel me eindelijk weer erg goed”, klinkt het in gesprek met de NOS.

De 31-jarige Kelderman, die binnenkort een meerjarig contract zal ondertekenen bij Jumbo-Visma, vertoeft momenteel in Salt Lake City – Utah – voor een trainingsstage. De klimmer voelt zich naar eigen zeggen weer de oude na een moeilijke periode vol blessureleed. “De Giro d’Italia was niet goed, maar mijn lichaam reageert nu weer zoals ik zou willen. Het loopt weer lekker.”

Aanloop

En dus is Kelderman ambitieus voor de komende Vuelta. “Ik hoop het daar goed te doen. We hebben een sterke ploeg voor de Vuelta en ik kijk er wel naar uit. Ik hoop zelf een goed klassement te rijden.” De Nederlander is zeker niet de enige BORA-renner met klassementsambities: ook Giro-winnaar Jai Hindley en Sergio Higuita maken deel uit van de (voorlopige) selectie voor de Ronde van Spanje.

Kelderman zal volgende week zaterdag weer in actie komen: dan staat namelijk de Clásica San Sebastián op het programma. In aanloop naar de Vuelta zal de renner ook de Vuelta a Burgos (2-6 augustus) betwisten. De Vuelta a España begint op 19 augustus, in Utrecht.

Wedstrijdprogramma Wilco KELDERMAN