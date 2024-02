zondag 4 februari 2024 om 14:54

Keije Solen pakt zilver op WK: “Schoot uit mijn klikpedaal bij de start”

Video Keije Solen veroverde vanochtend zilver op het WK veldrijden voor junioren. En dat na een indrukwekkende inhaalrace. Na afloop deed de jonge Nederlander zijn verhaal voor de camera van WielerFlits.

“Ik had eigenlijk een heel goede start, maar ik schoot er eigenlijk gelijk weer uit. Toen begon ik terug als twintigste”, aldus Solen. “Maar ik wist van tevoren: dit is een heel eerlijk rondje, hier kom je wel op je plek. Dus het was gewoon blijven gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk wel blijkt.”

Solen is tevreden over zijn prestatie. “Je gaat altijd voor het hoogst haalbare. Ik wist wel dat het podium wel realistisch was. Je hoopt natuurlijk altijd op iets meer, maar gezien de omstandigheden ben ik gewoon heel erg tevreden met hoe het ging.”