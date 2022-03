Keelpijn houdt Jordi Meeus uit Danilith Nokere Koerse

Jordi Meeus zal niet van start gaan in Nokere Koerse. De Belgische sprinter, die als nummer vier van vorig jaar tot een van de kanshebbers gerekend werd, moet verstek geven met een zere keel. Dat meldt zijn ploeg BORA-hansgrohe op haar sociale media.

“Vanwege keelpijn zal Jordi Meeus helaas niet aan de startlijn van Nokere Koerse staan vandaag. Word snel beter, Jordi!”, staat er in het bericht. Meeus was niet de enige sprinter op de deelnemerslijst voor BORA-hansgrohe: Martin Laas en Matthew Walls behoren ook tot de selectie. De rest van het team voor Nokere Koerse bestaat uit Jonas Koch, Lukas Pöstlberger, Shane Archbold en Patrick Gamper.

🇧🇪 #NokereKoerse22

Unfortunately due to a sore throat @jordimeeus will not be at the start line of @NokereKoerse today.

Get well soon Jordi! 👊🏼🍀

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 16, 2022