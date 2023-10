donderdag 5 oktober 2023 om 11:24

Kazachen heersen op Aziatische Spelen: Yevgeniy Fedorov zegeviert in wegrit

Yevgeniy Fedorov heeft donderdag in het Chinese Hangzhou de wegrit gewonnen op de Aziatische Spelen. De 23-jarige Kazach reed samen met Alexey Lutsenko de tegenstand op een hoop en mocht van zijn oudere landgenoot als eerste over de streep komen.

De Aziatische Spelen zijn vergelijkbaar met de Olympische Spelen, maar dan met louter deelnemers uit Aziatische landen. Vijf jaar terug, bij de vorige editie van het sportevenement, veroverde Lutsenko twee gouden medailles. De 31-jarige Kazach prolongeerde afgelopen dinsdag al zijn titel in de tijdrit en speelde vandaag ook een hoofdrol in de wegwedstrijd.

Lutsenko wist samen met zijn jongere landgenoot Yevgeniy Fedorov de boel aan gort te rijden in de iets meer dan tweehonderd kilometer lange wedstrijd. De twee Kazachen reden al in een vroeg stadium weg van de ’tegenstand’ en soleerden vervolgens gebroederlijk naar de finish. Op de streep mocht Fedorov het zegegebaar maken, voor de eveneens juichende Lutsenko. Jambaljamts Sainbayar uit Mongolië veroverde op bijna zes minuten de bronzen medaille.

Voor de 23-jarige Fedorov is het niet zijn eerste gouden medaille op een groot kampioenschap, aangezien hij zich vorig jaar in het Australische Wollongong nog wist te kronen tot wereldkampioen bij de beloften. Ook veroverde hij in 2022 al twee gouden medailles op de Aziatische wielerkampioenschappen en werd hij in 2021 al Kazachs elitekampioen op de weg.