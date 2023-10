dinsdag 3 oktober 2023 om 09:51

Alexey Lutsenko prolongeert tijdrittitel op Aziatische Spelen

Alexey Lutsenko heeft in het Chinese Hangzhou de individuele tijdrit gewonnen op de Aziatische Spelen. De Kazach was op het 39,6 kilometer lange parcours veruit de snelste. Het zilver ging naar Ming Xue uit China, het brons was voor Wan Yau Vincent Lau uit Hong Kong. Beiden eindigden op minimaal twee minuten.

De Aziatische Spelen zijn vergelijkbaar met de Olympische Spelen, maar dan met louter deelnemers uit Aziatische landen. Vijf jaar terug, bij de vorige editie van het sportevenement, veroverde Lutsenko twee gouden plakken. In Indonesië won hij toen zowel de tijdrit als de wegrit. Ditmaal gaat hij opnieuw voor de dubbel, want de 31-jarige staat donderdag ook aan de start van de wegrit. De start en finish van deze koers is eveneens in Hangzhou.