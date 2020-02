Katie Compton (41): “Ik ga nog minimaal één jaar door” zondag 2 februari 2020 om 09:36

Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand waren superieur op het WK veldrijden voor elitevrouwen, maar Katie Compton eindigde op haar 41e als vierde en was daarmee ‘the best of the rest’. “Ik had vandaag een behoorlijk goede dag, ondanks een slechte start”, zo vertelde ze na afloop aan Cyclingnews.

Compton werd vooraf nauwelijks getipt door de veldritvolgers, maar de Amerikaanse slaagde er na een egale cross in om als vierde te eindigen, weliswaar op één minuut van de nieuwe wereldkampioene Alvarado. “Ik werd in het begin een paar keer opgehouden door een valpartij, waardoor ik een mindere start had”, zo kijkt Compton terug op haar wedstrijd.

“Ik voelde me tijdens de cross echter wel ‘OK’ en probeerde een zo hoog mogelijk tempo te ontwikkelen. Het parcours was ontzettend zwaar door de hobbelige ondergrond. Ik probeerde nog naar de kopgroep te rijden, maar dat lukte helaas niet meer. Ik ben wel redelijk tevreden met mijn vierde plaats”, aldus Compton, die met bewondering kijkt naar de nieuwe generatie.

“De jonge veldrijdsters zijn ontzettend snel en hebben een fantastische start. Ze zijn enorm sterk, technisch onderlegd en het is moeilijk om ze te verslaan. Het is geweldig om zoveel jonge crossers te zien schitteren. Ik heb zelf niet meer zoveel goede dagen, maar ik hou nog altijd van het veldrijden en de fiets. Ik zal volgend jaar ook nog koersen.”

Afscheid in eigen land?

“Ik voel wel degelijk mijn leeftijd en zie het einde naderen, maar het niveau van het vrouwenveldrijden gaat alleen maar omhoog. Ik wil er nog altijd deel van uitmaken. Het is jammer dat ik zo oud en moe ben, maar ik vind het geweldig dat ik af en toe nog een goede dag heb en meestrijd voor de zege. Dat is ontzettend belangrijk en daar doe ik het voor.”

Compton gaat met andere woorden nog een jaartje door, maar de grote vraag is wanneer ze haar crossfiets aan de wilgen hangt. De vijftienvoudig nationaal kampioene denkt aan een afscheid in eigen land. “In 2022 zal het WK veldrijden in Fayeteville worden verreden. Dat is wel een mooi moment om te stoppen, maar dat zien we dan wel.”