Katerina Nash herkozen als voorzitster atletencommissie UCI

Kateřina Nash is ook voor de komende vier jaar de voorzitster van de UCI atletencommissie. De bijna 44-jarige Tsjechisch-Amerikaanse veldrijdster is maandag tijdens een online UCI-videoconferentie herkozen als voorzitster.

Nash moest het opnemen tegen een tweede kandidaat: de Britse paralympische baanwielrenner Colin Lynch. Die laatste kreeg 41% van de stemmen, Nash 59%. Nash, die ondanks haar Tsjechische afkomst al lange tijd woonachtig is in de Verenigde-Staten, mag dus nog vier jaar aanblijven als voorzitster van de UCI-atletencommissie. Nash is, ondanks haar pensioengerechtigde leeftijd, overigens ook nog altijd actief als crosser.

Nash, die een verleden heeft als langlaufster, wist in haar veldritcarrière al meerdere Wereldbekers op haar naam te schrijven. Ook won ze enkele veldritten in de Superprestige en de DVV Trofee, veroverde ze meerdere Tsjechische titels en was ze goed voor brons op de WK’s in Sankt Wendel en Bieles.

De Atletencommissie van de UCI bestaat uit twintig leden. Elke discipline (veldrijden, paracycling, BMX, BMX freestyle, mountainbike cross-country, mountainbike downhill, trial, wegwielrennen, baanwielrennen en indoor wielrennen) heeft twee vertegenwoordigers, een man en een vrouw. Nash en Steve Chainel zitten namens het veldrijden in de commissie. Nash bekleedt met andere woorden dus een dubbelfunctie.