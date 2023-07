Katarzyna Niewiadoma verzekert zich van eindpodium in Pau: “Tijdrit van mijn leven”

Katarzyna Niewiadoma żal tevreden terugkijken op haar Tour de France Femmes. De Poolse renner werd negende in de afsluitende tijdrit, wat ervoor zorgde dat ze derde werd in het algemeen klassement. ” “, vertelde Niewiadoma na afloop aan Sporza.

Niewiadoma verloor op de laatste dag haar tweede plaats aan Lotte Kopecky, die derde eindigde in de tijdrit. De twee kwamen in dezelfde seconde te staan in het eindklassement, maar haar Belgische concurrente deed enkele tienden beter. Daarnaast won de renster van Canyon SRAM het bergklassement.

“Dit was de tijdrit van mijn leven. Het was ontzettend zwaar. De laatste weken heb ik gefocust op het tijdrijden, dat heeft nu zijn effect gehad. Ik heb veel verschillende trainingssessies kunnen doen en ook mijn positie is een werkpunt geweest”, aldus Niewiadoma. “Ik kijk er nu vooral naar uit om dit te gaan vieren met mijn ploeg.”

