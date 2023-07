Katarzyna Niewiadoma: “Fucking trots op mijn team en mezelf”

Katarzyna Niewiadoma was een van de grote winnaars van de koninginnenrit van de Tour de France Femmes. De Poolse eindigde als tweede op de Col du Tourmalet en verzekerde zich ook nog eens van de bergtrui. “Het is ongelofelijk”, zei ze na afloop tegen Eurosport.

“Ik ben zo blij dat al het harde werk uitbetaald wordt”, vervolgde ze. “Omdat de rest zo goed was, ben ik gaan kijken naar mijn zwaktes. Waarom moest ik lossen? Waarom kon ik Demi’s wiel niet houden? Ik had eindelijk de tijd om op trainingskamp te gaan met mijn coach. We focusten op mijn zwaktes.”

Op de Col d’Aspin was Niewiadoma samen met Demi Vollering de enige die een antwoord had op een demarrage van Annemiek van Vleuten. “Normaal gesproken zou ik op dat moment lossen, maar ik beloofde mijzelf dat ik niet zou stoppen met uit het zadel rijden, tenzij Annemiek dat zou ook zou doen. Dat is hoe ik gewoonlijk door haar gelost wordt. Ik ben fucking trots op mijn team en op mezelf, op iedereen de me geholpen heeft om hier te zijn. Het is ploegenwerk. We hebben zo lang en zo hard gewerkt.”

In de afdaling van de Col d’Aspin reed Niewiadoma zelfs weg bij Vollering en Van Vleuten, die enkel naar elkaar keken. “Ik wist het. Ik deed het bewust. Ik zag hoe ze met elkaar streden. Ik wilde dat zij met elkaar bezig zouden zijn, zodat ik zelf mijn kans kon grijpen. Het was alleen jammer dat de achtervolgende groep terugkwam, dat Marlen (Reusser, red.) op jacht ging naar me. In het eerste deel van de klim is het meer een loper.”

