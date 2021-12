Kasteelcross Zonnebeke gaat opnieuw niet door vanwege corona

De Kasteelcross Zonnebeke gaat net als vorig seizoen niet door. Het aantal coronabesmettingen in de West-Vlaamse gemeente nam de afgelopen weken snel toe en daarom vond de organisatie het niet verstandig om de veldrit te laten verrijden. De wedstrijd stond voor zaterdag 15 januari op de kalender en zou worden uitgezonden op Sporza.

De beslissing om de Kasteelcross in Zonnebeke af te gelasten werd genomen na overleg met het gemeentebestuur. “Het aantal besmettingen in de gemeente nam de laatste weken ongezien snel toe en in die optiek vinden we het niet opportuun om de Kasteelcross te laten doorgaan uit bezorgdheid voor de gezondheid van de toeschouwers, de renners en hun entourage”, deelde de organisatie mee in een persbericht.

Anderzijds is het door de aangescherpte coronamaatregelen niet mogelijk om een normaal VIP-arrangement aan te bieden aan de sponsors en kan de catering ook niet op een normale manier voorzien worden. “Onze organisatie is financieel sterk afhankelijk van deze bron van inkomsten en daarom vrezen we dat de toekomst van de Kasteelcross hiermee in het gedrang zou kunnen komen”, aldus de organisatie.

Door de afgelasting blijven Mathieu van der Poel en Christine Majerus nog een extra jaar langer de regerende winnaars van de Kasteelcross, die geen deel uitmaakt van een van de belangrijke crossklassementen. Ook vorig jaar kon de veldrit in Zonnebeke niet doorgaan vanwege corona.