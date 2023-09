maandag 18 september 2023 om 12:52

Kasseien en korte klimmetjes kruiden parcours EK 2024 in Belgisch Limburg

In de week dat EK wielrennen in Drenthe plaatsvindt is ook het parcours van het EK 2024 gepresenteerd. Volgend jaar worden de Europese kampioenschappen verreden in de Vlaamse provincie Limburg. Heusden-Zolder en Hasselt zijn de start- en aankomstplaatsen.

Het EK vindt volgend jaar plaats van 11 tot en met 15 september. Voor elk van de 14 wedstrijden zal Heusden-Zolder als startplaats fungeren en ligt de aankomst verderop in Hasselt. Net als alle andere koersen, start de wegrit voor elite mannen op Circuit Zolder. Hun koers bevat een aanloopfase, twee tussenstukken, de ‘Hasseltlus’ en de ‘Limburglus’.

Het zwaartepunt ligt in de laatstgenoemde lus, die het middendeel van de wedstrijd vormt en drie keer afgelegd moet worden. In deze ronde zitten de kasseien van Manshoven (1300 meter) en Op De Kriezel (1550 meter), net als de hellingen Kolmontberg (800 meter aan 4,5%) en Zammelenberg (800 meter aan 4,3%). “Die Limburglus draagt het DNA van de Ronde van Limburg”, aldus koersdirecteur Wim Van Herreweghe.

Na de Limburglus, gaat het via een verbindingsstrook – met de kasseien van de Prinhagendreef (400 meter) – terug naar de Hasseltlus. Deze ronde, die in het begin van de wedstrijd al drieënhalve keer gerond is, staat dan nog anderhalf keer op het programma. Na 220 kilometer volgt voor de elite mannen de finish. De wedstrijd van de elite vrouwen en beloften mannen is 160 kilometer. Zij rijden de Limburglus twee in plaats van drie keer. De Hasseltlus rijden ze in totaal drie keer.

Tijdritten

De tijdritten beginnen voor het gloednieuwe Velodroom van Heusden-Zolder. Tijdens de individuele tijdritten wacht elke categorie, zowel jeugd als elite, vervolgens een identiek parcours van 29,9 km. “De eerste meters lopen over Circuit Zolder”, zegt koersdirecteur Wim Van Herreweghe. “Vervolgens gaat het via het centrum van Heusden-Zolder, natuurgebied De Wijers en het Albertkanaal richting de aankomst in Hasselt. Daar klokken we de eindtijd op de Koning Boudewijnlaan, vlakbij het Kolonel Dusartplein in het centrum van de stad. Het is een vlakke omloop die uit tal van mooie, lange en rechte stroken bestaat.” De 27,3 kilometer lange Mixed-Relay gaat over bijna exact hetzelfde parcours.