Kasper Asgreen voor Ronde van Vlaanderen: “We moeten slimmer koersen vandaag”

Quick-Step-Alpha Vinyl haalde de afgelopen weken niet de gewenste resultaten in de voorjaarsklassiekers. Kasper Asgreen is vandaag misschien wel de man die dat allemaal kan doen vergeten door een overwinning in de Ronde van Vlaanderen. “Asgreen en Sénéchal zijn de kopmannen”, aldus ploegmaat Yves Lampaert.

“We hebben niet het beste team aan de start vandaag, we hebben niet die topfavoriet die het verschil kan maken voor ons. Andere jaren konden we de koers controleren door onze sterkte in de breedte, dit jaar moeten we echter slimmer zijn en iets minder aanvallend koersen”, aldus een eerlijke Asgreen.

De Deen van de Belgische ploeg won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen door Mathieu van der Poel te kloppen in een sprint met twee. Over de tactiek die hij vandaag gaat toepassen wou Asgreen niks zeggen: “Jullie zullen het zien in de koers. Van ver aanvallen? Ik denk niet dat dat een goed idee is. We zullen het moeten zien in de koers.”

Lampaert: “Asgreen en Sénéchal zijn de kopmannen binnen de ploeg”

Yves Lampaert, ploegmaat van Asgreen, kwam ook aan bod in een startinterview vanochtend. De Belg sprak over een zware dag. “Het is natuurlijk zo een zwaar parcours, ik denk dat er weinig tactiek aan te pas gaat komen vandaag.”

“Kasper (Asgreen, red.) en Florian (Sénéchal, red.) zijn de kopmannen vandaag, zij zullen beschermd worden. Dan heb je Jannik (Steimle, red.), Zdenek (Stybar, red.) en ik, wij zullen meeschuiven met andere mannen en mee anticiperen. We moeten zorgen dat we geen enkele slag missen. Mijn eigen vorm? Die is nog niet wat ik had gehoopt, maar het wordt wel steeds beter.”