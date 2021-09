Kasper Asgreen over Deens blok: “We hebben vijf kopmannen”

Alle ogen zijn gericht op Wout van Aert, maar Denemarken brengt wellicht de sterkste ploeg aan de start van het WK. De Deense bondscoach beschikt over liefst vijf potentiële kopmannen. Een luxeprobleem? “We krijgen allemaal de ruimte om ons ding te doen”, verzekerde Kasper Asgreen voor de start.

Met Asgreen, oud-wereldkampioen Mads Pedersen, Magnus Cort, Michael Valgren en Mikkel Frølich Honoré beschikt Denemarken over een gouden generatie. Andreas Kron, Mikkel Bjerg en Mads Würtz Schmidt vervolledigen de ijzersterke selectie. “We hebben een sterke ploeg met meerdere kanshebbers”, vat Asgreen het samen bij Sporza. “We hopen dat het genoeg is. We starten met vijf leiders en iedereen krijgt de ruimte.”

Asgreen voorziet geen problemen of onderlinge fricties. “Ik denk niet dat het een moeilijke situatie is. We maken allemaal een goede kans. Het feit dat we met vijf zijn, zorgt er ook voor dat het onze kansen vergroot.” De winnaar van de voorbije E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen verwacht een lastige wedstrijd. “Zeker in Leuven zijn er veel bochten, het is geen makkelijk circuit.”

“Je moet altijd in een goede positie zitten en ook tussen de klimmetjes zal het lastig worden. Of er met Deceuninck-Quick-Step (de werkgever van Asgreen, red.) afspraken zijn gemaakt? Nee, we rijden nu met landenploegen”, is Asgreen duidelijk.