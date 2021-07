Kasper Asgreen na tweede plek in tijdrit: “Een goed resultaat”

Kasper Asgreen deed gisteren een gooi naar de dagzege in de Tour de France, maar de Deense hardrijder werd in de tijdrit naar Saint-Émilion tweede achter Wout van Aert. Toch was de renner van Deceuninck-Quick-Step na afloop niet ontevreden.

“Er stonden verschillende sterke renners aan de start vandaag, dus ik wist dat het lastig werd”, begint Asgreen zijn verhaal op de ploegsite van Deceuninck-Quick-Step. “Daarom ben ik tevreden met deze plek op het podium, vooral omdat het komt na drie lange en zware weken en enkele dagen voor de Olympische Spelen.”

Asgreen kwam pas in het tweede deel van de tijdrit echt op stoom. “De eerste kilometers kenden ruig asfalt en waren niet vlak, dus dat was lastig om een ritme te zoeken. Mijn focus lag op de twee lange rechte stukken. Het podium is een goed resultaat.” De Deen bleek aan de finish uiteindelijk 21 tellen langzamer dan dagwinnaar Van Aert.

Naast Asgreen zette ook Mattia Cattaneo namens Deceuninck-Quick-Step een sterke rit tegen de klok neer. De Italiaan eindigde als zesde, goed voor zijn vijfde top 10-notering in deze Ronde van Frankrijk.