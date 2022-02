Kasper Asgreen: “Meer teams dan Jumbo-Visma en Quick-Step die verantwoording moeten nemen”

Interview

Spreek over de voorjaarsklassiekers en iedereen heeft het in dezelfde zucht over Wout van Aert, Tom Pidcock en misschien de nu nog geblesseerde Mathieu van der Poel. Maar gezien de Vlaamse campagne in 2021, spreken we beter over Kasper Asgreen. De 27-jarige Deen is titelverdediger in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. “Ik beschouw het maar als een compliment dat je me tussen die mannen plaatst”, zegt hij tegen WielerFlits.

De Deen doet zijn praatje tijdens een persmoment op donderdagnamiddag voorafgaand aan het Openingsweekend, waarin hij in 2020 ook al eens Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn palmares zette. Begin februari liep hij nog een COVID-besmetting op, maar daarvan is hij inmiddels compleet hersteld. “Ik ben alleen wel wat trainingsuren verloren, omdat ik een paar dagen van de fiets ben geweest. Dat merkte ik in de Volta ao Algarve. Dat zal ik in Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en ook in Tirreno-Adriatico nog wel doen.”

“Ik heb dus nog een inhaalslag te maken”, zegt de ex-Deens kampioen op de weg. “Maar gelukkig ligt Parijs-Roubaix dit seizoen een week later dan normaal. We hadden een aantal zware trainingsblokken daarom bewust wat later ingepland. Ik zou ook wat minder koersen dan ik normaal zou doen. Nu ik dus nog wat werk moet goedmaken, speelt het in mijn voordeel dat de Hel van het Noorden wat later in april ligt. Ik hoop goed in vorm te zijn voor de klassiekers die plaatsvinden tegen het einde van maart en het begin van april. Voor nu moet ik realistisch zijn: voor het Openingsweekend zit ik nog niet op honderd procent.”

Iedereen praat over de kracht van Jumbo-Visma voor zaterdag, waar dat voorheen altijd Quick-Step Alpha Vinyl was. Is dat in jullie voor- of nadeel?

“Ze hebben hun klassiekerkern deze winter behoorlijk versterkt. Ze moeten daarom ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ik denk ook niet dat Jumbo-Visma daar bang voor is. Ik verwacht in hen juist een goede partner te hebben om de wedstrijden te controleren. Als we de finales bereiken, zal het meer op rivaliteit uitdraaien. Met hun selectie zullen ze er zeker staan en zijn zij voor ons ook het team om in de gaten te houden. Maar zo zullen er nog sterke ploegen zijn. Ik verwacht daarom niet een groot verschil ten opzichte van andere jaren.”

Is Jumbo-Visma op dit moment sterker dan Quick-Step Alpha Vinyl? In het verleden was jullie collectief jullie kracht. Nu is er een ploeg die misschien wel even sterk is. Hoe denk jij daarover?

“Ik vind het moeilijk om te zeggen of zij sterker zijn dan wij zijn. Het hangt af van de vorm die de renners hebben. Als een of twee van hun renners een slechte dag hebben, valt het kwartje onze kant op. Of valpartijen, of materiaalpech of ziekte: het zijn allemaal factoren die dat gaan bepalen. Andersom geldt dat ook. Maar als je ziet hoe professioneel het wielrennen op dit moment is, is het niveau echt hoog in het gehele peloton. Het verschil tussen Jumbo-Visma en ons zal heel klein zijn, maar er zijn er meer. EF Education-EasyPost heeft ook een sterk voorjaarsteam dit jaar, Lotto Soudal is altijd van de partij. Wij en Jumbo-Visma zijn zeker niet de enige die verantwoording moeten nemen.”

Wat voor gevoel geeft het Openingsweekend jou?

“Koersen in Vlaanderen is altijd speciaal. Deze wedstrijden zijn zo zwaar. Iedereen zit tegen het einde op zijn limiet. Je gaat met een soort respect die klassiekers in, omdat iedereen weet hoe moeilijk ze zijn. Als je de verkenning doet, kom je al helemaal in die stemming. Je maakt jezelf klaar om die inspanningen te leveren. Het zijn niet zomaar wedstrijden die je op routine doet. Dan lig je eraf voordat je de eerste hellingen tegenkomt. Je moet voorbereid zijn en persoonlijk geniet ik echt van dat proces, om die mindset aan te nemen. Het is gewoon leuk om te doen, deze wedstrijden.”

Als jij nog niet in topvorm bent, wie is er dan kopman bij jullie dit weekend?

“We hebben er vier: Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Florian Sénéchal en ik. Zo zullen we Omloop Het Nieuwsblad aanvangen. Er is niet iemand van ons die erbovenuit steekt. We zitten op de goede weg qua conditie. Niemand van ons piekt naar het Openingsweekend. Maar dat zal voor het gros van de klassiekercoureurs gelden. Het is nu toch een beetje een loterij, meer dan de andere koersen. Uiteraard is het jammer dat Tim Declercq er niet bij is. Dat is een gemis, met al zijn ervaring in het controleren van dit soort koersen.

Dat zal zijn impact hebben. Josef Černý vervangt hem. Hoewel nieuw is in de klassiekerkern, heeft hij wel een heel grote motor. Hij zal het echt goed gaan doen, want hij maakt indruk. Ook Julian Alaphilippe zullen we missen, hij is er zelfs het hele voorjaar niet bij. Hij is zo’n goede renner, dat is altijd een kracht. We zullen een manier moeten vinden om de klussen zonder hem te klaren. Maar dat hebben we al gedaan in het verleden en dat zullen we blijven doen. Er staat altijd een nieuwe naam als de situatie daarom vraagt. Dan denk ik spontaan aan Jannik Steimle of Stan Van Tricht, die zich later bij ons voegen.”

Iedereen praat in het voorjaar over Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. Hoeveel verantwoordelijkheid voel je nu nadat jij dé man van het klassieke voorjaar 2021 was?

“Misschien wel, ja. Na mijn voorjaarscampagne van vorig jaar, zullen er meer ogen op mijn gericht zijn. Dat is logisch. Ik beschouw dit maar als een compliment. Maar die drie renners zijn nog altijd de besten in deze koersen. Ook op hen zullen veel ogen gericht zijn.

Mathieu moet nog altijd terugkeren van zijn blessure. Maar hij is een uitzonderlijke coureur met een uitzonderlijk fysiek talent. Als er iemand is die kan terugkeren van zo’n blessure op zo’n korte tijd, dan is hij het wel. Ik ga hem zeker niet uitvlakken voor de grote wedstrijden. Dat doe ik pas als ik zijn naam niet zie op de definitieve startlijst (lacht, red.). Het zou een fout zijn om hem nu al af te schrijven. Ik houd er voor nu rekening mee dat hij gaat meedoen en als hij dat doet, verwacht ik ook dat hij van voren zal koersen.”