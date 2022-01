Kasper Asgreen houdt vast aan seizoensdebuut in Tour de La Provence

Kasper Asgreen trapt net als de afgelopen jaren het nieuwe wielerseizoen af met de Tour de La Provence. De Franse etappekoers moet de opmaat zijn voor weer een sterke campagne van de Deense hardrijder van Quick-Step Alpha Vinyl in de voorjaarsklassiekers. In 2021 won Asgreen eerst de E3 Saxo Bank Classic en later de Ronde van Vlaanderen.

“Ik had een onvergetelijk en echt geweldig jaar 2021 met de ploeg, maar nu is het tijd om te gaan denken aan wat komen gaat in de komende paar maanden. Het is geen geheim dat het mijn doel is om opnieuw sterk te zijn in de kasseiklassiekers waar ik zo van hou”, laat Asgreen weten op de website van zijn ploeg. “Het spreekt voor zich dat ik daar graag nog eens zou winnen, omdat het zo’n buitengewoon gevoel geeft, maar het valt nog te bezien of dat zal gebeuren. Wat ik zeker kan zeggen is dat ik het zal proberen, en tegelijkertijd het team zal helpen om het maximale uit die wedstrijden te halen.”

Tijdens de persdag van Quick-Step Alpha Vinyl onlangs in het Spaanse Calpe werd bekend dat Asgreen voor het eerst aan de start verschijnt van de Amstel Gold Race. Verder richt hij zich ook dit jaar weer op koersen als de E3, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor later in het jaar heeft hij ook de Tour de France, met de start in Denemarken, en het wereldkampioenschap in Australië met rood omcirkeld in zijn agenda.

Tour de La Provence

De Tour de La Provence is zijn enige wedstrijd voordat Asgreen zijn voorjaarscampagne begint met Omloop Het Nieuwsblad. “Tot nu toe verliep alles volgens plan deze winter. Ik ben uit de problemen gebleven, heb geen ziektes of blessures gehad en ik ben heel tevreden met waar ik nu sta. We hebben goed getraind in Calpe en ik ben op schema voor mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik heb me altijd goed gevoeld in Frankrijk en ik kan niet wachten op La Provence over drie weken”, aldus de Deense renner. De Tour de La Provence begint op donderdag 10 februari met een proloog in Berre-l’Étang en duurt vier dagen.