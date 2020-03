Kasper Asgreen: “Deze zege verandert niets aan mijn positie binnen de ploeg”

Kasper Asgreen imiteerde gisteren in Kuurne zijn ploegmaat Bob Jungels, die een jaar geleden een vergelijkbaar nummer uit zijn benen schudde. Voor de 25-jarige Deen verandert zijn positie binnen Deceuninck-Quick-Step voorlopig niet. “Ik was sowieso al een van de beschermde renners tijdens het voorjaar”, vertelde hij op de persconferentie na afloop.

Dat het pijn had gedaan, gaf Asgreen een half uurtje na zijn zege graag toe. “De finale was echt zwaar. Het had me al veel energie gekost om van Roy Jans en Boris Vallée af te geraken. Toen ik ze uiteindelijk uit het wiel had gereden, twijfelde ik of ik het zou halen. Het was immers nog een eind (9 kilometer, red).” De Deen toonde wel begrip voor het duo. “Natuurlijk. Die renner van Alpecin had nog zijn kopman in het peloton. Ik zou in zijn plaats hetzelfde gedaan hebben.”

Asgreen had zich duidelijk laten inspireren door Bob Jungels. “Zeker weten. Ik was er vorig jaar bij toen Bob zijn solo afwerkte. Toen was ik diegene die mee hielp afstoppen in het peloton. Deze morgen overtuigde hij me om hetzelfde te proberen. Hij geloofde erin dat ik de goede vorm en de kracht in de benen had om het te proberen. De passage na de Kluisberg met zijn smalle wegen en de steeds wisselende windrichting was ideaal. Ik geloofde er zelf ook in.”

“Nu bevestigen”

De Deense hardrijder kwam in april 2018 bij Quick-Step Floors terecht. Zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne noemt hij de mooiste uit zijn carrière. “Een zege met grote waarde. Toen ik prof werd, droomde ik ervan om een goede klassieke renner te worden. Vorig jaar kon ik al een aantal mooie stappen zetten, maar ik kwam nog niet aan winnen toe. Dat dit nu, zo vroeg op het seizoen, wel al lukt, is fantastisch. Wat mijn volgende stap is? Consistent zijn, bevestigen!”

Vorig jaar werd Asgreen al tweede in de Ronde van Vlaanderen. “Maar ook in andere wedstrijden haalde ik een hoog niveau. Ik was zeer regelmatig, maar omdat ik toen vanaf het begin werd ingezet om te werken, was dat niet altijd duidelijk in de resultaten. Dit jaar kan ik mijn energie langer sparen, waardoor ik frisser aan de finale begin. Dat scheelt.”

Pech in Omloop

Wat die overwinning nu betekent voor zijn positie binnen de ploeg, wilden we nog weten. “Weinig. Zoals ik zei, sinds dit jaar heb ik al een beschermde status in de voorjaarskern. Dat is net de sterkte van Deceuninck-Quick-Step, dat we meerdere renners hebben die goed zijn. Als je de benen hebt, word je beschermd. Als je minder bent, help je de anderen. Dat zal ook voor mij blijven gelden.”

Tot slot kwam Asgreen ook nog even terug op zijn prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag. “Na de waaiers had ik af te rekenen met mechanische pech. Nadien heb ik bijzonder lang moeten achtervolgen om terug te keren in het eerste peloton. De kopgroep met later winnaar Stuyven en Lampaert waren toen al weg. Ik heb nog de tegenaanval van Van Aert en Benoot kunnen neutraliseren, maar meer zat er toen niet meer in.”