vrijdag 15 september 2023 om 16:56

Karlijn Swinkels bezorgt Jumbo-Visma overwinning in eerste etappe AG Tour de la Semois

Karlijn Swinkels heeft de eerste etappe van de AG Tour de la Semois in België gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma kwam solo over de streep nadat ze was ontsnapt uit de kopgroep. Haar Zwitserse ploeggenoot Noemi Rüegg werd tweede.

Op het programma stond een heuvelachtige etappe van 117 kilometer rondom Vresse-sur-Semois. Uit het peloton ontstond geen kopgroep waarna Jumbo-Visma de hele rit controleerde. Op de beklimming van de Chatelet op 21 kilometer van de streep reed een groepje weg met Swinkels, Rüegg, de Nederlandse Quinty van de Guchte (Lotto Dstny), Clara Koppenburg (Cofidis), Megan Armitage en Morgane Coston.

De kopgroep reed al snel een voorsprong van ruim een minuut bij elkaar. Van de Guchte was intussen gelost en viel terug in het peloton. Met nog twee kilometer te gaan demarreerde Swinkels en sloeg al snel een mooi gat. De Nederlandse bleek niet meer in te halen en boekte zo haar eerste zege in vier jaar tijd.

Swinkels neemt ook de leiding in het klassement. Haar ploeggenote Rüegg maakte het feestje voor Jumbo-Visma compleet door tweede te worden. Morgen is de laatste etappe. Ook dan staat er een lastige heuvelrit op het programma.